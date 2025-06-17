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17.06.2025  08:12   Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої: окупанти штурмували позиції ЗСУ на трьох напрямках

Українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

генштаб зсу мапа

Сили оборони України утримують свої позиції на ключових ділянках фронту в Харківській та суміжних областях. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував українські позиції поблизу Довгенького та Кам’янки. Усі атаки були відбиті.

На Куп’янському напрямку протягом доби також зафіксовано чотири бойових зіткнення. Ворог намагався прорватися в районах Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямку Голубівки та Петропавлівки. Усі ці наступальні дії успішно відбито.

генштаб зсу мапа

На Лиманському напрямку відбулося сім атак. Зокрема, ворог здійснив спроби просування в районі населеного пункту Копанки. Українські захисники не дали змоги окупантам просунутися вперед.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська здійснили серію атак на позиції Сил оборони: на Південно-Слобожанському напрямку ведуться бої біля Кам’янки, а на Куп’янському противник намагався прорвати оборону в кількох районах.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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