На Харківщині тривають бої: окупанти штурмували позиції ЗСУ на трьох напрямках

Українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках.
Сили оборони України утримують свої позиції на ключових ділянках фронту в Харківській та суміжних областях. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував українські позиції поблизу Довгенького та Кам’янки. Усі атаки були відбиті.
На Куп’янському напрямку протягом доби також зафіксовано чотири бойових зіткнення. Ворог намагався прорватися в районах Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямку Голубівки та Петропавлівки. Усі ці наступальні дії успішно відбито.
На Лиманському напрямку відбулося сім атак. Зокрема, ворог здійснив спроби просування в районі населеного пункту Копанки. Українські захисники не дали змоги окупантам просунутися вперед.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська здійснили серію атак на позиції Сил оборони: на Південно-Слобожанському напрямку ведуться бої біля Кам’янки, а на Куп’янському противник намагався прорвати оборону в кількох районах.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
влажность:
давление:
ветер: