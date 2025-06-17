17.06.2025 07:30 Рита Парфенова

17 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.

Дата для свята була обрана у зв'язку з роковинами з дня ухвалення Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо боротьби з опустелюванням 17 червня 1994 року.



Посухи, що посилюються деградацією земель та зміною клімату, стають дедалі частішими та сильнішими, на 29% більше, ніж у 2000 році, і щороку від них страждають 55 мільйонів осіб. До 2050 року на нашій планеті мешкатимуть 10 млрд людей, існування яких залежатиме від здорової землі.

Тема Дня 2025 року «Відновлення земель. Нові перспективи» закликає переломити тенденцію, масштабно відновити 1,5 млрд гектарів до 2030-го й запустити сектор відновлення ґрунтів із потенціалом у трильйон доларів, створюючи нові робочі місця, забезпечуючи продовольчу й водну безпеку та зміцнюючи кліматичну та економічну стійкість.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських.



Наші предки вірили, що в Мануйло і Савелія всяка нечисть хоче завдати шкоди людині. За старих часів православні варили яйця на багатті біля берега річки - тоді кури неслися краще. Зараз можна просто приготувати собі омлет або яєчню, щоб залучити в будинок достаток і благополуччя.



Що не можна робити:

сперечатися і лаятися — чорт буде радіти;

відганяти домашніх тварин і ображати їх, інакше в них може вселитися нечиста сила;

давати гроші в борг, так можна віддати все своє багатство і достаток;

позичайте речі, що пов'язані з вогнем. З вогнем з будинку піде все живе, починаючи від домашніх тварин і закінчуючи членами родини;

виходити зайвий раз з дому без особливої необхідності;

купатися у відкритих водоймах;

прибирати у будинку, інакше залучите злидні;

сварітися та скаржитися на долю.

За Юліанським календарем, 17 червня православні вшановують пам’ять святителя Митрофана, який був першим патріархом Константинополя.



У народі цей день називали «навозником», бо якраз починали удобрювати незасіяні поля. Вважалося: якщо підгодувати землю у цей день, то наступного року можна буде зібрати багатий врожай.



З Митрофана починали або продовжували сіяти льон та гречку.



Що не можна робити:

сваритися та конфліктувати;

займатися тяжкою фізичною роботою.

Також цього дня

1579 року англійський пірат Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням («Новий альбіон»).



1818 – народився Шарль Гуно, французький композитор.



1885 – до Нью-Йорка прибув дар французького народу Сполученим Штатам – статуя Свободи.



1935 – створено американську кінокомпанію «Парамаунт пікчерз».



1939 – у Франції востаннє застосовано гільйотину (страчують убивцю Ежена Вейдмана).



1939 – народився Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.



1950 – хірург Чикаго Річард Лоулер за 45 хвилин виконав першу операцію з пересадки нирки людині.



1963 – народився Грег Кіннер, американський актор («Краще не буває», «Вам листа», «Маленька міс Щастя», «Ми були солдатами»).



1969 – на підмостках Бродвею відбулася прем'єра мюзиклу «О! Калькутта! – першої постановки, у якій на сцені грали голі актори.



1970 - Едвін Ленд запатентував камеру "Polaroid".



1972 – американська поліція провела арешт п'яти зловмисників, які встановлювали пристрої, що підслуховують, у штабі Демократичної партії в готельному комплексі «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, який вибухнув услід, поклав край кар'єрі Річарда Ніксона.



1984 – померла Клавдія Шульженко, відома співачка, уродженка Харкова.



1985 – з'явилася кабельна телемережа Discovery.



1990 – у Києві створено Спілку «Чорнобиль».



2008 – організація Mozilla Foundation влаштувала так званий Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановлення нового рекорду Гінеса для програми, яка була завантажена найбільшу кількість разів через Інтернет протягом доби. Як програму виступав браузер Mozilla Firefox 3.



2022 – Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ісмаїл, Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.



за Юліанським календарем: Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Мефодій, Назар, Петро, Софія.