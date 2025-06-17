Через обстріли в Харківській області пошкоджено газопроводи будинків 300 родин

Фахівці «Газмережі» за червень локалізували понад 40 аварій, спричинених ударами армії рф. Найбільше постраждали громади Ізюмського, Золочівського, Борівського, Дергачівського та Безлюдівського напрямків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, внаслідок російських обстрілів житлової інфраструктури у червні в Харківській області було пошкоджено газопроводи, що живлять будинки близько 300 родин.
За даними Харківської філії ТОВ «Газмережі», з початку місяця в регіоні усунуто понад 40 аварійних ситуацій, пов’язаних із пошкодженням систем газопостачання у багатоквартирних і приватних будинках.
Аварії сталися у громадах Ізюмського, Золочівського, Борівського, Дергачівського та Безлюдівського напрямків. Газовики працюють навіть у прифронтових районах, максимально оперативно усуваючи наслідки ударів. У багатьох випадках фахівцям вдається відновити газопостачання без його припинення або звести перерву до мінімуму.
Компанія запевняє, що незважаючи на загрозу життю, аварійні бригади продовжують роботу для забезпечення родин газом у найнебезпечніших районах області.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
влажность:
давление:
ветер: