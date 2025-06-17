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17.06.2025  08:33   Рита Парфенова

Через обстріли в Харківській області пошкоджено газопроводи будинків 300 родин

Фахівці «Газмережі» за червень локалізували понад 40 аварій, спричинених ударами армії рф. Найбільше постраждали громади Ізюмського, Золочівського, Борівського, Дергачівського та Безлюдівського напрямків.

У Харківській області через обстріли пошкоджено газопроводи 300 родин

Як повідомляє РЕДПОСТ, внаслідок російських обстрілів житлової інфраструктури у червні в Харківській області було пошкоджено газопроводи, що живлять будинки близько 300 родин.

За даними Харківської філії ТОВ «Газмережі», з початку місяця в регіоні усунуто понад 40 аварійних ситуацій, пов’язаних із пошкодженням систем газопостачання у багатоквартирних і приватних будинках.

Аварії сталися у громадах Ізюмського, Золочівського, Борівського, Дергачівського та Безлюдівського напрямків. Газовики працюють навіть у прифронтових районах, максимально оперативно усуваючи наслідки ударів. У багатьох випадках фахівцям вдається відновити газопостачання без його припинення або звести перерву до мінімуму.

Компанія запевняє, що незважаючи на загрозу життю, аварійні бригади продовжують роботу для забезпечення родин газом у найнебезпечніших районах області.

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Тэги:  газ, обстріл, харків, агрессия россии
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