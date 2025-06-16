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16.06.2025  19:55   Рита Парфенова

Авіаудар по Купʼянську 16 червня: влучання в житловий квартал, є постраждалі

Російські війська завдали авіаудару по багатоквартирній забудові Купʼянська – щонайменше двоє поранених, можливі загиблі.

16 червня Купʼянськ під обстрілом: є поранені  16 червня Купʼянськ під обстрілом: є поранені

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
16 червня близько 15:40 під час чергової атаки збройних сил рф по Купʼянську в житловому кварталі міста було завдано авіаудару. Прямі влучання в багатоквартирні будинки спричинили пожежі у кількох квартирах.
 
Унаслідок вибуху чоловік та жінка отримали акубаротравми, а за попередніми даними місцевої влади щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Через небезпеку під час загорянь і можливі нові атаки оперативний виїзд рятувальників і слідчих наразі ускладнений.
 
Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції готуються до першочергових процесуальних дій із документування наслідків обстрілу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під обстрілами перебували Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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