16.06.2025 19:55 Рита Парфенова

Авіаудар по Купʼянську 16 червня: влучання в житловий квартал, є постраждалі

Російські війська завдали авіаудару по багатоквартирній забудові Купʼянська – щонайменше двоє поранених, можливі загиблі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

16 червня близько 15:40 під час чергової атаки збройних сил рф по Купʼянську в житловому кварталі міста було завдано авіаудару. Прямі влучання в багатоквартирні будинки спричинили пожежі у кількох квартирах.

Унаслідок вибуху чоловік та жінка отримали акубаротравми, а за попередніми даними місцевої влади щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Через небезпеку під час загорянь і можливі нові атаки оперативний виїзд рятувальників і слідчих наразі ускладнений.

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції готуються до першочергових процесуальних дій із документування наслідків обстрілу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під обстрілами перебували Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники.