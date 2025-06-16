16.06.2025 19:40 Рита Парфенова

У Харкові замінюють труби 40-річного водовода (фото)

На проспекті Перемоги бригади «Харківводоканалу» замінюють ділянку водопроводу, яка експлуатувалася понад 40 років; подачу води призупинятимуть лише на короткий час.

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району КП «Харківводоканал» продовжують заміну технічно зношених ділянок трубопроводів холодного водопостачання. Сьогодні, 16 червня, начальник районної служби зовнішніх мереж Андрій Целогородцев повідомив, що на проспекті Перемоги перекладають 300-метровий відрізок труб, які працювали понад чотири десятиліття.

Через часті аварії прийняли рішення не лише змінити старий трубопровід, а й встановити нову запірно-регулюючу арматуру. Роботи виконують відкритим способом, що ускладнюється переплетенням із іншими комунікаціями. Подачу води мешканцям забезпечують у повному обсязі, з короткими перервами лише під час переналагодження мереж і санітарних робіт. Після завершення ремонту прилеглу територію впорядкують.

Ці заходи мають не лише зменшити кількість аварій, а й покращити якість води. У «Харківводоканалі» подякували харків’янам за своєчасну оплату послуг, що дає змогу утримувати критичну інфраструктуру в належному стані.

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