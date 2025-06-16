Ігор Терехов: Програма муніципального житла прискорить відновлення Харкова

Харків запроваджує унікальний для України проєкт муніципального житла на зразок німецьких моделей, який забезпечить житлом і роботою молодь та працівників міських підприємств.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 16 червня під час зустрічі з Молодіжною радою міський голова Ігор Терехов презентував програму створення муніципального житла в Харкові. Він наголосив, що подібного проєкту досі немає в жодному українському місті, й місто запозичує досвід переважно з Німеччини.
За словами Терехова, житло надаватимуть переважно молодим людям та працівникам комунальних підприємств.
«Ми будемо будувати житло та здавати його громадянам в різний спосіб. Переважна більшість людей, які його отримуватимуть, – це молодь, а також працівники міських підприємств. Місто стане основним роботодавцем, тому ми надаватимемо городянам і житло, і робочі місця», – підкреслив Ігор Терехов.
У довгостроковій перспективі ця ініціатива має стати потужним поштовхом для повоєнного розвитку Харкова.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо ролі молоді в розвитку міста.
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