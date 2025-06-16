У Харкові зник 71-річний чоловік – рідні та волонтери просять допомоги

71-річний Анатолій Приз пішов з дому на Північній Салтівці вранці 14 червня й досі не повернувся
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові тривають пошуки 71-річного Анатолія Васильовича Приза, який зник вранці 14 червня 2025 року.
За інформацією волонтерів, чоловік мешкає у Харкові на вулиці Соборності України (колишня Дружби Народів), у районі супермаркету «Клас», Північна Салтівка. Близько 07:45 ранку 14 червня він вийшов з дому й до цього часу його місцеперебування залишається невідомим.
Прикмети зниклого:
Був одягнений у:
Особливі прикмети:
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Анатолія Приза, прохання негайно звернутися на гарячу лінію: +38 068 777 01 12 або
102.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки.
Комментариев: 0
Успіх дня залежить від доброзичливого спілкування – знайти компроміс або переконати інших у своїй правоті буде набагато легше. Використайте це розташування зірок, щоб втілити свої ідеї в життя!
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
влажность:
давление:
ветер: