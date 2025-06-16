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16.06.2025  18:53   Рита Парфенова

У Харкові зник 71-річний чоловік – рідні та волонтери просять допомоги

71-річний Анатолій Приз пішов з дому на Північній Салтівці вранці 14 червня й досі не повернувся

Анатолій Приз

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові тривають пошуки 71-річного Анатолія Васильовича Приза, який зник вранці 14 червня 2025 року.

За інформацією волонтерів, чоловік мешкає у Харкові на вулиці Соборності України (колишня Дружби Народів), у районі супермаркету «Клас», Північна Салтівка. Близько 07:45 ранку 14 червня він вийшов з дому й до цього часу його місцеперебування залишається невідомим.

Прикмети зниклого:

  • вік 71 рік,
  • зріст 165 см,
  • худорлява статура,
  • сиве волосся.

Був одягнений у:

  • синю спортивну кофту,
  • спортивні штани,
  • майку.

Особливі прикмети:

  • користується палицею,
  • на ногах було різне взуття: тапок та черевик,
  • на момент зникнення був без бороди.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Анатолія Приза, прохання негайно звернутися на гарячу лінію: +38 068 777 01 12 або
102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки.

Тэги:  розшук, харків
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