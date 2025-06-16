У Харкові з’явиться Науковий парк за проєктом Фундації Нормана Фостера

Ігор Терехов повідомив, що в Харкові збудують унікальний Науковий парк – простір для роботи, освіти й дозвілля. Проєкт розробила Фундація Нормана Фостера.
Фундація всесвітньо відомого архітектора Нормана Фостера розробила концепцію Наукового парку, який планують реалізувати в Харкові.
Про це 16 червня повідомив міський голова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками Молодіжної ради при Харківському міському голові, передає РЕДПОСТ.
За словами Терехова, проєкт стане унікальним для України й не має аналогів в інших містах.
«Це окреме місто в місті. Протягом робочого тижня в цьому мікрорайоні люди зможуть ходити на роботу, навчання. Також там будуть створені всі умови для культурного дозвілля, активного відпочинку тощо», – зазначив мер Харкова.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо ролі молоді в розвитку міста.
Комментариев: 0
Успіх дня залежить від доброзичливого спілкування – знайти компроміс або переконати інших у своїй правоті буде набагато легше. Використайте це розташування зірок, щоб втілити свої ідеї в життя!
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
влажность:
давление:
ветер: