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16.06.2025  18:39   Рита Парфенова

У Харкові з’явиться Науковий парк за проєктом Фундації Нормана Фостера

Ігор Терехов повідомив, що в Харкові збудують унікальний Науковий парк – простір для роботи, освіти й дозвілля. Проєкт розробила Фундація Нормана Фостера.

Науковий парк за проєктом Фундації Нормана Фостера

Фундація всесвітньо відомого архітектора Нормана Фостера розробила концепцію Наукового парку, який планують реалізувати в Харкові.

Про це 16 червня повідомив міський голова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками Молодіжної ради при Харківському міському голові, передає РЕДПОСТ.

За словами Терехова, проєкт стане унікальним для України й не має аналогів в інших містах.

«Це окреме місто в місті. Протягом робочого тижня в цьому мікрорайоні люди зможуть ходити на роботу, навчання. Також там будуть створені всі умови для культурного дозвілля, активного відпочинку тощо», – зазначив мер Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо ролі молоді в розвитку міста.

Тэги:  ігор терехов, харків
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