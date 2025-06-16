У полі біля Студенка на Харківщині підірвалося авто піротехніків – один рятувальник поранений

В Ізюмському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль ДСНС. Постраждав 32-річний фахівець.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр координації протимінної діяльності, вдень 13 червня на території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області стався підрив автомобіля піротехніків ДСНС.
Інцидент трапився в полі поблизу села Студенок. Машина рятувальників наїхала на невідомий вибуховий пристрій.
Унаслідок вибуху постраждав 32-річний співробітник ДСНС. Його доправили до шпиталю.
У Центрі вкотре наголошують: мінна небезпека в регіоні залишається надзвичайно високою.
У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів громадянам радять негайно повідомляти про це за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101, 102, 112.
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