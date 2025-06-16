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16.06.2025  18:12   Рита Парфенова

У полі біля Студенка на Харківщині підірвалося авто піротехніків – один рятувальник поранений

В Ізюмському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль ДСНС. Постраждав 32-річний фахівець.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр координації протимінної діяльності, вдень 13 червня на території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області стався підрив автомобіля піротехніків ДСНС.

Інцидент трапився в полі поблизу села Студенок. Машина рятувальників наїхала на невідомий вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху постраждав 32-річний співробітник ДСНС. Його доправили до шпиталю.

У Центрі вкотре наголошують: мінна небезпека в регіоні залишається надзвичайно високою.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів громадянам радять негайно повідомляти про це за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101, 102, 112.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.

 

Тэги:  міна, хареів, агрессия россии
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