16.06.2025 18:12 Рита Парфенова

У полі біля Студенка на Харківщині підірвалося авто піротехніків – один рятувальник поранений

В Ізюмському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль ДСНС. Постраждав 32-річний фахівець.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр координації протимінної діяльності, вдень 13 червня на території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області стався підрив автомобіля піротехніків ДСНС.

Інцидент трапився в полі поблизу села Студенок. Машина рятувальників наїхала на невідомий вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху постраждав 32-річний співробітник ДСНС. Його доправили до шпиталю.

У Центрі вкотре наголошують: мінна небезпека в регіоні залишається надзвичайно високою.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів громадянам радять негайно повідомляти про це за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101, 102, 112.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.