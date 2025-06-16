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16.06.2025  08:05   Віталій Хіневич

Рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж спричинених ворожими обстрілами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби з 15 по 16 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів:
 
  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на проведення інших невідкладних робіт;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

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Тэги:  агрессия росии, харків
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