Рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж спричинених ворожими обстрілами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували кошеня з-під завалів зруйнованого магазину
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Успіх дня залежить від доброзичливого спілкування – знайти компроміс або переконати інших у своїй правоті буде набагато легше. Використайте це розташування зірок, щоб втілити свої ідеї в життя!
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
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