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16.06.2025  08:35   Віталій Хіневич

Протягом доби ворог обстріляв 2 населені пункти в Харківській області

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Куп'янськ постраждали 71-річна, 62-річна і 27-річна жінки. 
 
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 3 КАБ;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Куп'янськ пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автомобілі, гараж. 
Упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
 
На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.
 
На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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