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16.06.2025  08:50   Віталій Хіневич

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 472 виклики, виявили 43 водія з ознаками сп'яніння, виявили 9 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 375 адмінправопорушень, з яких 353 за порушення ПДР.  
 
«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини.
Тэги:  події, харків
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