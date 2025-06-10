Водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини (фото)

У центрі міста Валки поліція встановила водія, який збив жінку та залишив місце ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники поліції ВП №1 (м. Валки), що належать до Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, напередодні викрили чоловіка, що порушив правила дорожнього руху на автодорозі "Харків-Київ-Довжанський" та збив 62-річну жінку.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини 9 червня орієнтовно о 11:00. Свідки повідомили, що водій мотоцикла чорного кольору наїхав на пішохода та поїхав у невідомому напрямку, хоча обіцяв повернутися. Слідчі відділення поліції №1 Богодухівського РВП розпочали кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України.
За декілька годин поліцейські встановили, що до злочину причетний 49-річний чоловік. В селищі Пісочин Харківського району правоохоронці провели обшук у домоволодінні, де виявили й вилучили мотоцикл YAMAHA, на якому пересувався винуватець ДТП.
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