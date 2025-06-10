    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини (фото)
10.06.2025  17:05   Рита Парфенова

Водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини (фото)

У центрі міста Валки поліція встановила водія, який збив жінку та залишив місце ДТП.

Новини Харкова: виявлено водія, який збдив жінку в Валках

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники поліції ВП №1 (м. Валки), що належать до Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, напередодні викрили чоловіка, що порушив правила дорожнього руху на автодорозі "Харків-Київ-Довжанський" та збив 62-річну жінку.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини 9 червня орієнтовно о 11:00. Свідки повідомили, що водій мотоцикла чорного кольору наїхав на пішохода та  поїхав у невідомому напрямку, хоча обіцяв повернутися. Слідчі відділення поліції №1 Богодухівського РВП розпочали кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України.

Новини Харкова: виявлено водія, який збдив жінку в Валках

За декілька годин поліцейські встановили, що до злочину причетний 49-річний чоловік. В селищі Пісочин Харківського району правоохоронці провели обшук у домоволодінні, де виявили й вилучили мотоцикл YAMAHA, на якому пересувався винуватець ДТП. 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 26 травня 2025 року на Сумській водій Mercedes не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у ВАЗ.
Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 Надзвичайні події На Харківщині молодик викрав авто, влаштував ДТП і втік – поліція повідомила про підозру 27.05 Надзвичайні події На проспекті Олександрівському в Харкові сталася смертельна ДТП (фото) 26.05 Надзвичайні події На головній вулиці Харкова Mercedes в'їхав у авто з п'яним водієм
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 