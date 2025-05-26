26.05.2025 20:48 Дмитро Колонєй
На головній вулиці Харкова Mercedes в'їхав у авто з п'яним водієм
Патрульні спіймали нетверезого кермувальника у центрі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, вдень 26 травня 2025 року на Сумській водій Mercedes не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у ВАЗ.
Коли патрульні почали складати адміністративні матеріали відносно винуватця ДТП, виявилося, що водій ВАЗа нетверезий Огляд на стан сп'яніння показав результат у 2.20 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
Поліцейські
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відсторонили від керування водія ВАЗ та склали відносно нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння повторно протягом року) та
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адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП,
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на винуватця ДТП інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).
Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.
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