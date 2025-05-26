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26.05.2025  20:48   Дмитро Колонєй

На головній вулиці Харкова Mercedes в'їхав у авто з п'яним водієм

Патрульні спіймали нетверезого кермувальника у центрі Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 26 травня 2025 року на Сумській водій Mercedes не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у ВАЗ. 
 
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Коли патрульні почали складати адміністративні матеріали відносно винуватця ДТП, виявилося, що водій ВАЗа нетверезий Огляд на стан сп'яніння показав результат у 2.20 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
 
Поліцейські
  • відсторонили від керування водія ВАЗ та склали відносно нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння повторно протягом року) та 
  • адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП,
  • на винуватця ДТП інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП). 
Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.
 
Тэги:  аварія, дтп, харків
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