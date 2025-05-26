    
Главная Фото Культура і Туризм У Харкові пройшов прем'єрний показ опери, поставленої студентами (фото)
26.05.2025  21:12   Мирон Зелений

У Харкові пройшов прем'єрний показ опери, поставленої студентами (фото)

26 травня на захищеній сцені ХНАТОБ / СХІД OPERA пройшов прем'єрний показ опери Джованні Баттіста Перголезі «Гордий бранець», поставлений Оперною студією Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського.

Харків, опера, ХНАТОБ
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"У Харківському національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського працює Оперна студія, яка відсвяткувала своє 85-річчя. 
 
Навіть зараз, у часи повномасштабного вторгнення, при навчанні онлайн, оперна студія не переривала свою роботу. За три роки створено і поставлено 6 вистав. Такого немає в жодній іншій оперній студії України!
 
Так, постановки відбуваються у співпраці з колективом театру опери і балету, але саме для того, щоб вийшов повноцінний спектакль.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Шлях від пошуку нот до прем’єри дуже великий. Ця опера ставиться рідко, складно навіть знайти партитуру. Але в Мілані було знайдено ноти, і силами наших музикантів й композиторів партитура була адаптована під існуючий склад. Але для барокової опери це абсолютно в тренді. До речі, у складі оркестру звучатиме теорба (на ній грає творчий аспірант Університету мистецтв Ігор Тарновецький). В ролях - студенти ХНУМ імені І.П.Котляревського" - розповідають організатори.

Фотогалерея

Тэги:  харків, опера, хнатоб, студенти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Надзвичайні події У Харкові стріляли по автобусу 26.05 Надзвичайні події На головній вулиці Харкова Mercedes в'їхав у авто з п'яним водієм 26.05 ЖКГ Комунальники проводять реконструкції мереж практично без відключень води у мешканців Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 