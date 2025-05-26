26.05.2025 21:12 Мирон Зелений

У Харкові пройшов прем'єрний показ опери, поставленої студентами (фото)

26 травня на захищеній сцені ХНАТОБ / СХІД OPERA пройшов прем'єрний показ опери Джованні Баттіста Перголезі «Гордий бранець», поставлений Оперною студією Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського.



Фото: Василь Голосний /



"У Харківському національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського працює Оперна студія, яка відсвяткувала своє 85-річчя. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "У Харківському національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського працює Оперна студія, яка відсвяткувала своє 85-річчя.

Навіть зараз, у часи повномасштабного вторгнення, при навчанні онлайн, оперна студія не переривала свою роботу. За три роки створено і поставлено 6 вистав. Такого немає в жодній іншій оперній студії України!

Так, постановки відбуваються у співпраці з колективом театру опери і балету, але саме для того, щоб вийшов повноцінний спектакль.

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Шлях від пошуку нот до прем’єри дуже великий. Ця опера ставиться рідко, складно навіть знайти партитуру. Але в Мілані було знайдено ноти, і силами наших музикантів й композиторів партитура була адаптована під існуючий склад. Але для барокової опери це абсолютно в тренді. До речі, у складі оркестру звучатиме теорба (на ній грає творчий аспірант Університету мистецтв Ігор Тарновецький). В ролях - студенти ХНУМ імені І.П.Котляревського" - розповідають організатори.

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