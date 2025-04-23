23.04.2025 18:44 Мирон Зелений

У Харкові готуються до світової прем'єри опери-кабаре «ТГШ. Подорож у часі» (фото)

Світова прем'єра опери-кабаре «ТГШ. Подорож у часі» відбудеться 25 квітня у ХНАТОБ / Схід Опера Loft Stage. Фотокореспондент РЕДПОСТ побував на генеральній репетиції.





Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка анонсує прем'єру новаторської опери-кабаре «ТГШ. Подорож у часі», присвяченої 211-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка анонсує прем'єру новаторської опери-кабаре «ТГШ. Подорож у часі», присвяченої 211-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Музику до опери-кабаре написав відомий сучасний композитор Золтан Алмаші (Київ), авторкою лібрето стала Олена Павлова (Львів), яка створила поетичну літературну основу.

В основі лібрето лежить незавершений твір представника «Розстріляного Відродження» Гео Шкурупія «Повість про гірке кохання Тараса Шевченка».

Використано також листи поета, в яких розкривається його особистість, незнайома для багатьох. Партитура опери була створена за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Більшість знайома з хрестоматійною біографією Тараса Шевченка, але мало хто має уяву про внутрішнє життя Кобзаря, його емоційний стан в різні періоди. Цю завісу й спробували привідкрити творці опери-кабаре та учасники постановної групи ХНАТОБ імені М.В. Лисенка – режисер Армен Калоян, диригент Юрій Яковенко, художник Костянтин Пономарьов, хормейстер Олексій Чернікін, хореографка Олена Пуль, художній керівник проєкту Ігор Тулузов.

Опера-кабаре «ТГШ. Подорож у часі», іноді доволі провокативна, прагне відійти від усталених стереотипів і показати Шевченка не лише як поета та пророка, але й як близьку та зрозумілу всім нам людину, яка насолоджувалася життям, була частиною богемного суспільства, так би мовити, «зіркою» свого часу та мала пристрасну й зовсім неоднозначну натуру, що зрештою і призвело до його особистої трагедії.

Формування нового образу Кобзаря як нашого сучасника дозволяє привернути нові аудиторії до його художньої творчості та поетичної спадщини. Адже молодь матиме можливість ототожнити сучасне покоління, яке захоплюється Сергієм Жаданом, Юрієм Адруховичем та іншими знаменитими поетами і письменниками, і уявити, що в ролі такого ж кумира публіки, порушника традицій виступав свого часу і Тарас Шевченко. Тож, опера-кабаре постає не лише художнім продуктом, але й символом боротьби за культурні цінності, що набуває особливої актуальності в новому контексті.

Прем'єра опери-кабаре «ТГШ. Подорож у часі» відбудеться 25 квітня, о 17:00, та 26 квітня, о 16:00, на безпечній сцені ХНАТОБ імені М.В. Лисенка Loft stage.

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