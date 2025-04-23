23.04.2025 19:26 Дмитро Колонєй

Ми пам’ятаємо Дробицький Яр і не дозволимо нікому знущатися з цієї пам’яті - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов закликав правоохоронців зробіть усе, щоб малолітні вандали-нацисти понесли покарання, гідне їх вчинку.



Ми пам’ятаємо Дробицький Яр і не дозволимо нікому знущатися з цієї пам’яті - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов у своєму зверненні засудив злочин вандалів у Дробицькому Ярі:

"Дробицький Яр — це не просто місце. Це рана Харкова. Це тиша, яка кричить про біль тисяч невинних життів.

І коли я бачу фото, на якому троє молодиків зухвало знущаються з пам’яті жертв Голокосту — я обурений. Глибоко. Особисто.

Ці троє — не “хлопчики”, не “жарти”, не “дурість”. Це — свідомий акт наруги над пам’яттю. Над людяністю. Над Харковом.

Звертаюся до правоохоронців — знайдіть їх. Швидко. Публічно. І зробіть усе, щоб ці малолітні нацисти понесли покарання, гідне їх вчинку.

Ми живемо не століття тому. Ми — у 2025 році, у місті, яке воює за свободу. За гідність. За право бути людьми.

І будь-яка тінь свастики — у Харкові буде розтоптана.

Ми пам’ятаємо Дробицький Яр. І ми не дозволимо нікому знущатися з цієї пам’яті."