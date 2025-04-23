23.04.2025 17:05

На місці пам’яті жертвам Голокосту невідомі показували нацистські жести: поліція розпочала досудове розслідування

23 квітня в одній із груп месенджера Телеграм виявлено допис, на якому троє молодиків на меморіалі у Дробицькому Яру поширили та публічно використали символіку нацистського режиму.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яти жертвам Голокосту показували нацистські жести.

Слідчі відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Поліцією вживаються заходи для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та притягнення їх до відповідальності.

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