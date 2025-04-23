23.04.2025 18:09 Дмитро Колонєй

Вбивство на ринку "Барбашово": суд у Харкові обрав запобіжний засіб зловмиснику

Стало відомо рішення суду Харкова щодо підозрюваного у кривавому злочині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 квітня 2025 року близько 10:40 71-річний містянин, який приїхав на ринок «Барабашово» на власній автівці із газовим балончиком та ножем, пройшов до торговельного павільйону, де працювала 52-річна жінка. Він розпилив сльозогінну речовину з балончика потерпілій в обличчя, а потім щонайменше 13 разів вдарив харків'янку ножем в обличчя та шию. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці.

Потім душегуб заволодів грошами вбитої - 75 120 грн та 225 євро, втік з місця злочину, але не від правоохоронців, які його затримали. 23 квітня 2025 року суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відправив зловмисника під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіку, якого підозрюють у вбивстві жінки на ринку "Барабашово" оголосили підозру.