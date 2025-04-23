Вбивство на ринку "Барбашово": суд у Харкові обрав запобіжний засіб зловмиснику

Стало відомо рішення суду Харкова щодо підозрюваного у кривавому злочині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 квітня 2025 року близько 10:40 71-річний містянин, який приїхав на ринок «Барабашово» на власній автівці із газовим балончиком та ножем, пройшов до торговельного павільйону, де працювала 52-річна жінка. Він розпилив сльозогінну речовину з балончика потерпілій в обличчя, а потім щонайменше 13 разів вдарив харків'янку ножем в обличчя та шию. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіку, якого підозрюють у вбивстві жінки на ринку "Барабашово" оголосили підозру.
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Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
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