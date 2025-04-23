23.04.2025 17:50

У Харкові на вулиці Наталії Ужвій продовжують відновлювати будинок

В будинку вже відновили всі конструкції (сходові марші, плити перекриття, стінові панелі), а також встановили нові металопластикові вікна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, дев’ятиповерхівка була сильно пошкоджена під час обстрілу в березні 2022 року.

Зараз тривають внутрішні оздоблювальні роботи в місцях загального користування. Паралельно фахівці ремонтують мережі тепло та водопостачання, а також відновлюють фасад - його утеплять і пофарбують.

Крім того, в будинку замінять пошкоджені ліфти, відремонтують вхідні групи, покрівлю тощо.

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