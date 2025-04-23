23.04.2025 11:40 Рита Парфенова

У Харкові обстежать понад тисячу кілометрів газопроводів: виявлено вже 200 витоків

Фахівці міської філії «Газмережі» проводять комплексне приладове обстеження мереж — це дозволяє своєчасно виявляти несправності й гарантувати безпеку газопостачання для харків’ян.





Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2025 році в Харкові проведуть масштабну перевірку газових мереж. Фахівці міської філії «Газмережі» планують обстежити близько 1,4 тисячі кілометрів газопроводів, використовуючи сучасне обладнання, що дозволяє виявляти навіть найменші порушення.

З початку року вже перевірено 78 кілометрів мереж. За результатами обстежень виявлено та ліквідовано 200 витоків газу.

Комплексно-приладове обстеження — це планова діагностика, яка дозволяє:

виявити витоки газу, які не відчуваються на запах;

виявити негерметичність з’єднань;

визначити механічні пошкодження та ознаки корозії;

оцінити технічний стан мереж і виявити ділянки, що потребують ремонту або модернізації.

Ця робота є критично важливою для забезпечення стабільного й безпечного газопостачання у місті. Адже газ, перш ніж дійти до кожної оселі чи підприємства, проходить тисячі кілометрів інженерних мереж.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на одній із ключових водопровідних станцій Харкова встановили сучасний насосний агрегат, який забезпечить надійне водопостачання жителям Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.