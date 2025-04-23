23.04.2025 11:20 Віталій Хіневич

На Харківщині двоє чоловіків обікрали склад

На Ізюмщині поліцейські повідомили про підозру двом чоловікам у скоєнні крадіжки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці встановили, що у минулому році двоє мешканців міста Ізюм скоїли крадіжку 700 оптичних лінз зі складських приміщень.

Своїми діями вони завдали матеріальну шкоду на суму понад 40 тисяч гривень.

За півтора місяці порушники кілька разів проникали до складів. Частину викраденої продукції вони встигли продати.

Під час обшуків за місцями їх мешкання правоохоронці виявили та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідчі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру 71-річному чоловіку, який вбив жінку на ринку Харкова.