Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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