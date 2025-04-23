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23.04.2025  10:47   Рита Парфенова

Російський дрон атакував багатоповерхівку в Харкові: прокуратура відкрила провадження (фото)

Уранці 23 квітня ворожий безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового будинку в Індустріальному районі Харкова. Слідство розглядає інцидент як воєнний злочин.

дрон «Молния» влучив у дах багатоповерхівки в Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Харків знову опинився під прицілом ворожих дронів. Близько 7:05 ранку 23 квітня російський ударний безпілотник «Молния» влучив у дах багатоповерхівки, розташованої в Індустріальному районі міста.

Унаслідок влучання на технічному поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникло задимлення. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

дрон «Молния» влучив у дах багатоповерхівки в Харкові

Наразі під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Слідчі разом із прокурорами фіксують усі обставини інциденту, щоб належним чином задокументувати черговий воєнний злочин російської армії проти цивільного населення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 23 квітня росіяни атакували Харків дронами «Герань-2». Пошкоджено підприємства та житлові будинки. Відкрито кримінальне провадження.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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