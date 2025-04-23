Російський дрон атакував багатоповерхівку в Харкові: прокуратура відкрила провадження (фото)

Уранці 23 квітня ворожий безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового будинку в Індустріальному районі Харкова. Слідство розглядає інцидент як воєнний злочин.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Харків знову опинився під прицілом ворожих дронів. Близько 7:05 ранку 23 квітня російський ударний безпілотник «Молния» влучив у дах багатоповерхівки, розташованої в Індустріальному районі міста.
Унаслідок влучання на технічному поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникло задимлення. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
Наразі під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Слідчі разом із прокурорами фіксують усі обставини інциденту, щоб належним чином задокументувати черговий воєнний злочин російської армії проти цивільного населення.
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Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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