23.04.2025 10:28 Рита Парфенова

Окупанти не припиняють штурмів і атак дронами: ситуація на Харківському напрямку залишається напруженою

За добу ворог застосував понад 80 дронів-камікадзе, завдав три авіаудари та здійснив понад 750 обстрілів. Сили оборони знищили десятки безпілотників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» станом на ранок 23 квітня залишається складною, але контрольованою. Російські війська продовжують інтенсивні бойові дії, намагаючись прорвати українську оборону.

Протягом минулої доби окупанти:

здійснили три авіаудари, застосувавши п’ять керованих авіабомб (КАБ);

використали 86 дронів-камікадзе;

відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 751 раз.

Найбільш напруженою залишалася ситуація на Вовчанському напрямку — ворог чотири рази намагався прорвати оборону, однак усі атаки були відбиті. Українські захисники зберігають бойові позиції та завдають ворогу відчутних втрат.

Втрати ворога за добу:

Жива сила:

▪️ 96 ліквідованих окупантів, з них 54 – безповоротно;

Озброєння та техніка:

▪️ 2 бойові броньовані машини;

▪️ 3 артилерійські системи;

▪️ 20 автомобілів;

▪️ 9 одиниць спецтехніки;

▪️ 3 засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби);

▪️ 83 ворожі безпілотники.

Інфраструктура противника:

▪️ знищено 96 польових укриттів;

▪️ три склади з боєприпасами;

▪️ одне місце зберігання пального.

Незважаючи на чисельну перевагу техніки та засобів ураження, сили оборони України тримають ситуацію під контролем, здійснюючи успішну відсіч і стримування наступу противника. Наші воїни залишаються на позиціях і продовжують виконувати бойові завдання із захисту Харківщини та стримування російської агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили сім атак на позиції Сил оборони України на Харківському та Куп’янському напрямках. Найінтенсивніші бої тривали в районі Вовчанська, Загризового та Нової Кругляківки.