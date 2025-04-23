Окупанти не припиняють штурмів і атак дронами: ситуація на Харківському напрямку залишається напруженою

За добу ворог застосував понад 80 дронів-камікадзе, завдав три авіаудари та здійснив понад 750 обстрілів. Сили оборони знищили десятки безпілотників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» станом на ранок 23 квітня залишається складною, але контрольованою. Російські війська продовжують інтенсивні бойові дії, намагаючись прорвати українську оборону.
Протягом минулої доби окупанти:
Найбільш напруженою залишалася ситуація на Вовчанському напрямку — ворог чотири рази намагався прорвати оборону, однак усі атаки були відбиті. Українські захисники зберігають бойові позиції та завдають ворогу відчутних втрат.
Жива сила:
▪️ 96 ліквідованих окупантів, з них 54 – безповоротно;
Озброєння та техніка:
▪️ 2 бойові броньовані машини;
▪️ 3 артилерійські системи;
▪️ 20 автомобілів;
▪️ 9 одиниць спецтехніки;
▪️ 3 засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби);
▪️ 83 ворожі безпілотники.
Інфраструктура противника:
▪️ знищено 96 польових укриттів;
▪️ три склади з боєприпасами;
▪️ одне місце зберігання пального.
Незважаючи на чисельну перевагу техніки та засобів ураження, сили оборони України тримають ситуацію під контролем, здійснюючи успішну відсіч і стримування наступу противника. Наші воїни залишаються на позиціях і продовжують виконувати бойові завдання із захисту Харківщини та стримування російської агресії.
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Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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