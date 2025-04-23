    
Главная Новини Харкова Армія Ворог штурмує Харківщину: українські захисники тримають оборону під Вовчанськом і Куп’янськом
23.04.2025  09:22   Рита Парфенова

Ворог штурмує Харківщину: українські захисники тримають оборону під Вовчанськом і Куп’янськом

Протягом минулої доби російські війська здійснили сім атак на позиції Сил оборони України на Харківському та Куп’янському напрямках.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська протягом минулої доби чотири рази намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі міста Вовчанськ. Всі спроби були відбиті українськими підрозділами.

Тим часом на Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки загарбників. Штурмові дії ворог здійснював поблизу населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. Усі наступальні потуги противника зазнали невдачі.

генштаб зсу мапа

Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу втрат, зміцнюючи захист Харківської області попри постійні обстріли та спроби прориву.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував в районі трьох селищ Харківщини.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовані атаки противника 18.04 Армія Окупанти знову атакували позиції ЗСУ під Вовчанськом і Загризовим 17.04 Армія На Харківщині та Куп’янщині відбили сім штурмів ворога за добу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 