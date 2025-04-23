23.04.2025 09:22 Рита Парфенова

Ворог штурмує Харківщину: українські захисники тримають оборону під Вовчанськом і Куп’янськом

Протягом минулої доби російські війська здійснили сім атак на позиції Сил оборони України на Харківському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська протягом минулої доби чотири рази намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі міста Вовчанськ. Всі спроби були відбиті українськими підрозділами.

Тим часом на Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки загарбників. Штурмові дії ворог здійснював поблизу населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. Усі наступальні потуги противника зазнали невдачі.

Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу втрат, зміцнюючи захист Харківської області попри постійні обстріли та спроби прориву.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував в районі трьох селищ Харківщини.