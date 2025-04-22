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22.04.2025  16:59   Дмитро Колонєй

Ворог атакував в районі трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 22 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Атакували позиції ЗСУ в районі трьох селищ області окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.
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  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Загризового та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог втратив 72 військослужбовців та понад 100 одиниць техніки за добу.
 
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