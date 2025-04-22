22.04.2025 16:40 Віталій Хіневич

Дергачівська громада перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників

Внаслідок атаки виникли пожежі, а також пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

О 12:55 один з російських безпілотників поцілив у приватний нежитловий будинок у густонаселеному районі Дергачів, частково зруйнувавши його.

На місці події виникла незначна пожежа, яку загасили місцеві мешканці разом з працівниками Дергачівського гуманітарного центру.

«Близько 13:20 ще один «шахед» розірвався на відкритому просторі у Руській Лозовій. Сталося загоряння сухостою, яке локалізували вогнеборці ДСНС.

Близько 13:30 уламками «шахеду», що впав на території сусідньої Малоданилівської громади, було пошкоджено ще один приватний будинок у Дергачах. Майже одночасно з цим падіння та детонація іншого безпілотника спричинили загоряння сухостою та масштабну пожежу на межі Дергачівської і Малоданилівської громад, над ліквідацією якої досі працюють наші рятувальники.

На щастя, минулося без постраждалих», - повідомив Вячеслав Задоренко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 збройні сили рф здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.