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22.04.2025  16:39   Дмитро Колонєй

Десятки комунальних працівників усувають наслідки ударів ворога по Харкову

Які роботи виконують фахівці підприємства розповіли у КП «Харківблагоустрій» .

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 робітників комунального підприємства і дві одиниці спецтехніки усувають наслідки атаки ворожих безпілотників у Салтівському районі:
 
  • прибирають бите скло
  • наводять лад на прибудинковій території.
 
 
 
Тэги:  обстріл, ремонт, харків, агрессия россии
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