22.04.2025 16:20 Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили подробиці про ворожу атаку безпілотників у Харкові

22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 збройні сили рф здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обласний центр був атакований дванадцятьма БпЛА.

У Шевченківському, Салтівському та Новобаварському районах пошкоджено цивільні підприємства. У Київському районі БпЛА влучив у проїжджу частину. Пошкоджено 15 авто та адміністративну будівлю.

Внаслідок ворожого обстрілу міста отримали поранення та зазнали гострого шоку 9 людей.

Крім того, ще два удари зафіксовано по передмістю Харкова: у м. Дергачі пошкоджено приватний будинок, у с. Руська Лозова горіла трава. Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для вказаних атак російська армія використала БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram