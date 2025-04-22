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22.04.2025  16:20   Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили подробиці про ворожу атаку безпілотників у Харкові

22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 збройні сили рф здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Обласний центр був атакований дванадцятьма БпЛА.
 
У Шевченківському, Салтівському та Новобаварському районах пошкоджено цивільні підприємства. У Київському районі БпЛА влучив у проїжджу частину. Пошкоджено 15 авто та адміністративну будівлю.
 
Внаслідок ворожого обстрілу міста отримали поранення та зазнали гострого шоку 9 людей.
 
Крім того, ще два удари зафіксовано по передмістю Харкова: у м. Дергачі пошкоджено приватний будинок, у с. Руська Лозова горіла трава. Без постраждалих.
 
Попередньо встановлено, що для вказаних атак російська армія використала БпЛА «Герань-2».
 
За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили по Дергачах.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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