22.04.2025 15:59 Дмитро Колонєй

У харківському метро провели ярмарку вакансій

Для ветеранів та ветеранок провели захід у КП «Харківський метрополітен».

Як повідомляє РЕДПОСТ , на станції метро «Університет» відбувся загальноміський ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок «Робота для Героїв». У ярмарку вакансій взяли участь понад двадцять роботодавців, у тому числі і представники відділу кадрів КП «Харківський метрополітен».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Учасник заходу мали змогу поспілкуватись з роботодавцями, ознайомитись з актуальними вакансіями, дізнатися про можливість отримання ваучерів на навчання та відкриття або розвитку власної справи у рамках проєкту «єРобота».

Організатором ярмарку виступив Харківський обласний центр зайнятості за сприяння комунального підприємства «Харківський метрополітен».

З актуальними вакансіями КП «Харківський метрополітен» можна ознайомитись за посиланням