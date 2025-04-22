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22.04.2025  15:59   Дмитро Колонєй

У харківському метро провели ярмарку вакансій

Для ветеранів та ветеранок провели захід у КП «Харківський метрополітен».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на станції метро «Університет» відбувся загальноміський ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок «Робота для Героїв». У ярмарку вакансій взяли участь понад двадцять роботодавців, у тому числі і представники відділу кадрів КП «Харківський метрополітен».
 
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Учасник заходу мали змогу поспілкуватись з роботодавцями, ознайомитись з актуальними вакансіями, дізнатися про можливість отримання ваучерів на навчання та відкриття або розвитку власної справи у рамках проєкту «єРобота».
 
Організатором ярмарку виступив Харківський обласний центр зайнятості за сприяння комунального підприємства «Харківський метрополітен».
 
З актуальними вакансіями КП «Харківський метрополітен» можна ознайомитись за посиланням.
 
Тэги:  допомога, робота, харків, вакансії, агрессия россии
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