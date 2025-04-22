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22.04.2025  15:30   

Рятувальники ліквідують наслідки атаки безпілотників

російські окупанти завдали удару БпЛА по Харкову та області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
За попередніми даними постраждали 8 людей. 
 
Виникли пожежі: горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава.
 
 
Рятувальники приборкали вогонь. Триває ліквідація наслідків атаки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про наслідки ворожої атаки безпілотників.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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