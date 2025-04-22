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22.04.2025  15:15   Віталій Хіневич

Ігор Терехов повідомив про наслідки ворожої атаки безпілотників

Російський агресор сьогодні вдень завдав 12 ударів «шахедами» по місту Харкову.

 
Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, атак зазнали Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський райони.
 
«Попередньо, десять осіб отримали поранення. Вони перебували в автівках, стояли на зупинках громадського транспорту. Також вибухи були на цивільних підприємствах. Ми вкотре бачимо, що ворог цілеспрямовано б’є по бізнесу та цивільним людям», - розповів мер.
 
Ігор Терехов закликав містян реагувати на сигнали повітряної тривоги.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили по Дергачах.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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