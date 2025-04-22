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22.04.2025  13:45   Віталій Хіневич

Окупанти вдарили по Дергачах

Близько 12:55 росіяни вдарили «шахедом» по приватному сектору Дергачів.

 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
«Унаслідок удару пошкоджено один будинок.
 
На щастя, минулося без постраждалих, однак окупанти продовжують завдавати ударів!
 
Перебувайте в укриттях!», - повідомив Вячеслав Задоренко.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав удару по Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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