22.04.2025 13:01 Віталій Хіневич
Ворог завдає ударів по Харкову
Вдень 22 квітня ворожий безпілотник завдав удару.
«У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто - будьте обережні!», - сказав Ігор Терехов.
О 13:04 Ігор Терехов додав, що зафіксовано ще один удар по місту. Попередньо - у Шевченківському районі.
13:10 Ігор Терехов: Ще один приліт у Шевченківському районі
13:12 Ігор Терехов: Черговий удар по місту
13:16 Ігор Терехов: Ще один приліт по Харкову. Масована атака ворожих безпілотників триває. Будьте обережні.
Стало відомов про одного постраждалого через ворожу атаку.
13:24 Ігор Терехов: Знову удар по Харкову.
13:29-13:33 Ігор Терехов: окупанти завдали удар
13:37 Ігор Терехов: Знову удар по місту
Ігор Терехов: Є інформація про двох поранених. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. Атака триває.
За словами Ігоря Терехова кількість постраждалих зросла до 3 людей.
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