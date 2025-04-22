22.04.2025 13:01 Віталій Хіневич

Ворог завдає ударів по Харкову

Вдень 22 квітня ворожий безпілотник завдав удару.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто - будьте обережні!», - сказав Ігор Терехов.

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О 13:04 Ігор Терехов додав, що зафіксовано ще один удар по місту. Попередньо - у Шевченківському районі.

13:10 Ігор Терехов: Ще один приліт у Шевченківському районі



13:12 Ігор Терехов: Черговий удар по місту

13:16 Ігор Терехов: Ще один приліт по Харкову. Масована атака ворожих безпілотників триває. Будьте обережні.

Стало відомов про одного постраждалого через ворожу атаку.

13:24 Ігор Терехов: Знову удар по Харкову.

13:29-13:33 Ігор Терехов: окупанти завдали удар

13:37 Ігор Терехов: Знову удар по місту

Ігор Терехов: Є інформація про двох поранених. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. Атака триває.

За словами Ігоря Терехова кількість постраждалих зросла до 3 людей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок авіаудару по житловому сектору в Гороховатці зруйновані й пошкоджені будинки, магазини, пошта.