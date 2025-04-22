У Харкові свято останнього дзвоника та випускні проведуть у безпечних локаціях

Урочистості з нагоди завершення навчального року в Харкові не проводитимуться у шкільних дворах – їх перенесуть у захищені приміщення. Влада міста наголошує: безпека дітей – пріоритет.
У Харкові святкування закінчення навчального року відбудеться з дотриманням усіх вимог безпеки. Про це 21 квітня повідомила директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко, передає РЕДПОСТ.
За її словами, традиційні урочистості до останнього дзвоника цьогоріч не відбуватимуться у шкільних дворах. Так само й випускні вечори проходитимуть не в освітніх закладах, а у спеціально визначених безпечних просторах.
«Найголовніше для нас – безпека дітей. Ми зробимо все, щоб свята були водночас урочистими й яскравими, але без ризиків для учасників», – підкреслила Деменко.
Згідно з планом, навчальний рік у школах міста завершиться 30 травня. Після цього з 1 до 20 червня триватиме Національний мультипредметний тест (НМТ) для випускників. Одинадцятикласники складатимуть три обов’язкові предмети – українську мову, математику та історію України – а також один предмет на вибір.
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