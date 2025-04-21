21.04.2025 15:32

У Харкові відкрили третю підземну школу (фото)

Третя повноцінна підземна школа почала роботу 21 квітня в Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Школа була побудована в Основ’янському районі коштом міського бюджету. Вона оснащена всім необхідним для якісного та безпечного навчання. В ній є чотири навчальні кабінети, зони відпочинку, буфет, медичний кабінет, ресурсна кімната. Навчальний процес відбувається у дві зміни. Учні забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, медичним обслуговуванням та можуть звернутися за підтримкою до психолога.

Під час відкриття закладу міський голова Ігор Терехов наголосив, що школа повністю відповідає потребам мікрорайону, в якому вона зведена.

«Ця школа невелика. Чому вона тут потрібна? Бо це мікрорайон, який віддалений від центральної частини міста, від метрополітену, де у нас обладнані такі школи. Але потреба дуже значна. І коли я тут був раніше, ми зустрічалися з батьками, з учителями і домовилися, що побудуємо таку школу. Вона розрахована на 377 учнів - це практично 90% від тих дітей, які тут мешкають», - зазначив мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що найближчим часом у Шевченківському районі відкриється ще одна підземна школа, після чого офлайн-освітою в Харкові буде охоплено близько 10 тис. учнів. Зараз у місті проживає близько 60 тис. дітей шкільного віку.

«Ми будуємо ще три підземні школи. Плануємо, що з початком нового навчального року діти зможуть навчатися і в них», - додав мер.



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