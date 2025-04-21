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21.04.2025  14:47   

Харків'янку жорстоко вбили на ринку «Барабашово»: поліція шукає нападника

На харківському ринку виявили тіло 52-річної жінки з численними колото-різаними ранами. Поліція розслідує вбивство й розбій, розшукує злочинця та просить громадян допомогти слідству.

вбивство на барабашово у харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, у Харкові на території ринку сталася жахлива подія – у магазині по вулиці Раєвської було знайдено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
 
Тіло виявив охоронець 21 квітня близько 11:00. На місце одразу прибули керівництво обласної поліції, слідчі, оперативники та співробітники місцевого райуправління.
 
Під час первинного огляду правоохоронці зафіксували на тілі загиблої – 52-річної харків’янки – численні колото-різані поранення в ділянці обличчя та шиї.
 
Тіло жінки передадуть на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями: ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій).
 
Наразі поліція проводить масштабні слідчі дії – шукає записи з камер відеоспостереження, опитує ймовірних свідків та аналізує інші сліди злочину.
 
Правоохоронці звертаються до всіх, хто міг бачити підозрілих осіб поблизу ринку чи має будь-яку інформацію, звертатися на лінію 102 або до найближчого відділу поліції.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканця Харківщини підозрюють у вбивстві односельця.
Тэги:  смерть, вбивство, харків
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