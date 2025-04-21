Шість атак за тиждень: Ігор Терехов прокоментував масштабні руйнування у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нещодавніх ракетних ударів по місту: десятки поранених, зруйновані будинки та підприємства.
Протягом минулого тижня Харків пережив шість ворожих атак, серед яких найбільш руйнівною стала масована атака російськими ракетами «Іскандер». Як повідомив мер міста Ігор Терехов, три ракети одночасно влучили в густонаселений спальний район та діюче косметичне підприємство, передає РЕДПОСТ.
Ці удари призвели до загибелі однієї людини, ще 113 осіб отримали поранення, зокрема девʼятеро дітей. Значних пошкоджень зазнали понад тисяча квартир, десятки приватних будинків, а також великий об’єкт комерційної інфраструктури.
«Руйнування серйозні. Ми підтримуємо постраждалих усім необхідним, але на повне відновлення знадобиться час», – наголосив Терехов.
Також він зазначив, що попри складну ситуацію, тривалість повітряних тривог у місті дещо зменшилася. За останній тиждень вона була на 28 годин коротшою, ніж у Харківській області загалом, а за майже два останні місяці — вже на 198 годин менше.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ та застосовували ударні дрони. Постраждали житлові будинки, техніка та інфраструктура.
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