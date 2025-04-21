21.04.2025 13:59 Рита Парфенова

Підпал на вулиці Біблика: у харківській багатоповерхівці постраждали цивільні та правоохоронці

Через умисний підпал у багатоповерхівці в Харкові постраждали шестеро людей, зокрема троє поліцейських. Пожежу спричинив 43-річний чоловік, який діяв через конфлікт із мешканкою будинку. Його затримано, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Увечері 20 квітня в одній із багатоповерхівок Харкова, що на вулиці Біблика, сталася пожежа, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Як з'ясували правоохоронці, загоряння виникло через навмисний підпал.

За даними поліції, 43-річний чоловік проник до тамбура помешкання знайомої та на тлі неприязних стосунків підпалив тумбу. Вогонь швидко перекинувся на квартиру, охопив ще одне помешкання. Унаслідок займання було евакуйовано 15 осіб, серед яких п’ятеро дітей.

Постраждали троє молодих людей віком 19 та 21 рік, а також троє патрульних поліцейських, які отримали отруєння чадним газом. Після медичного огляду правоохоронці відмовилися від госпіталізації, а інші потерпілі були шпиталізовані.

Зловмисника, який вже має судимість, затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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