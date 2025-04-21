21.04.2025 13:33 Рита Парфенова

Великдень з рекордом: у Харкові побито температурний максимум 74-річної давності

У Харкові 20 квітня зафіксовано новий температурний рекорд для цього дня – повітря прогрілося до +25,3°С, що перевищило попередній максимум, встановлений ще у 1950 році.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У неділю, 20 квітня, Харків встановив новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула +25,3°С, що стало найвищим показником для цієї дати за весь період метеоспостережень.

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, попередній температурний максимум для 20 квітня було зафіксовано у 1950 році – тоді стовпчик термометра піднявся до +24,6°С.

Синоптики відзначають, що потепління у весняний період є характерним явищем для останніх років, однак новий рекорд свідчить про продовження кліматичних змін.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що березень у Харкові виявився найтеплішим за 80 років.