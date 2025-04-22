22.04.2025 09:57 Рита Парфенова

Троє мешканців Харківщини постраждали через ворожу атаку на село в Ізюмському районі (фото)

Внаслідок авіаудару по житловому сектору в Гороховатці зруйновані й пошкоджені будинки, магазини, пошта. Прокуратура вже розпочала розслідування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

22 квітня близько 4:40 ранку російські військові завдали авіаційного удару по селу Гороховатка, що входить до складу Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області. Удар було здійснено керованою авіаційною бомбою (КАБ), яка поцілила по території приватного житлового сектора.

У результаті атаки спалахнули чотири житлові будинки. Загалом пошкоджень зазнали понад 10 домоволодінь, а також об'єкти цивільної інфраструктури – зокрема, магазини та відділення поштового зв’язку.

Поранення отримали двоє мирних мешканців — 55-річний чоловік та 47-річна жінка. Їм надано медичну допомогу.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять огляд місця події, документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину, вчиненого збройними силами Російської Федерації проти цивільного населення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині зафіксовано численні атаки — від обстрілів і дронів до влучань керованих авіабомб. Пошкоджено десятки об’єктів, загинули троє цивільних, ще кілька осіб постраждали.