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22.04.2025  09:38   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово закрили вихід №4 зі станції метро «Спортивна»

22 квітня вихід до стадіону «Металіст» на станції метро «Спортивна» буде недоступним до 17:00 через ремонтні роботи.

метро

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

У вівторок, 22 квітня, на станції метро «Спортивна» тимчасово обмежено доступ до виходу №4, що веде у бік стадіону «Металіст». Обмеження триватимуть до 17:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. 

У міському транспортному підприємстві просять вибачення за тимчасові незручності та рекомендують пасажирам заздалегідь планувати свій маршрут, використовуючи інші виходи зі станції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через відновленням асфальтобетонного покриття трамвайної колії 22-25 квітня 2025 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух трамваїв на вулицях Молочній та Гольдбергівській.

Тэги:  метро, харків
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