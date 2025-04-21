21.04.2025 19:32 Дмитро Колонєй

Харківський трамвай на Москалівці курсуватиме іншим шляхом

Чому інакше ходитиме трамвай, як їздитиме автобус та на який час ці зміни вводяться розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



Харківський трамвай на Москалівці курсуватиме іншим шляхом



Як повідомляє РЕДПОСТ , через відновленням асфальтобетонного покриття трамвайної колії 22-25 квітня 2025 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух трамваїв на

вул. Молочній та

вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Трамвай №27 курсуватиме так:

розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Тимчасовий автобус №2 ходитиме наступним шляхом

вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».