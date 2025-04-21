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21.04.2025  19:32   Дмитро Колонєй

Харківський трамвай на Москалівці курсуватиме іншим шляхом

Чому інакше ходитиме трамвай, як їздитиме автобус та на який час ці зміни вводяться розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Харківський трамвай на Москалівці курсуватиме іншим шляхом
Як повідомляє РЕДПОСТ, через відновленням асфальтобетонного покриття трамвайної колії 22-25 квітня 2025 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух трамваїв на 
  • вул. Молочній та 
  • вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Трамвай №27 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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Тимчасовий автобус №2  ходитиме наступним шляхом

  • вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що частково заборонено рух транспорту на харківській набережній.
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків
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