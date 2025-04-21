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21.04.2025  18:47   Дмитро Колонєй

Поліцейські спіймали вбивцю жінки на ринку у Харкові

Дізнайтеся, ким виявився чоловік, який жорстоко розправився із мешканкою Харкова та пограбував її на велику суму.

Спіймали вбивцю жінки на ринку правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідоомляє РЕДПОСТ, 21 квітня харківські правохоронці дізналися, що в магазині по вулиці Раєвської охоронцем виявлено тіло мертвої жінки. Було встановлено, що її було вбито ножем. Поліцейські, у тому числі, завдяки камерам спостереження, встановили автомобіль, на якому пересувався зловмисник, а згодом і його місцезнаходження. 
 
Спіймали вбивцю жінки на ринку правоохоронці: Новини Харкова
 
Був проведений огляд та виявлені ті деталі, які допомогли розкрити злочин «по гарячих слідах». Нападником виявився 71-річний пенсіонер, мешканець міста, якого слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після того, як він скоїв цей жахливий злочин, він відібрав у загиблої значну суму грошей - 77 280 гривень та 215 євро.
 
Спіймали вбивцю жінки на ринку правоохоронці: Новини Харкова
 
Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили докази його причетності до злочину. 
 
Спіймали вбивцю жінки на ринку правоохоронці: Новини Харкова
 
Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чооловіку загрожує  довічне ув’язнення.
 
Спіймали вбивцю жінки на ринку правоохоронці: Новини Харкова
 
 
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
 
Нагадаєм, раніше РЕДПОСТ писав про засудження душегубів, які вчинили криваву розправу на Харківщині.
 
Тэги:  вбивство, смерть, харків, грабіж
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