21.04.2025 18:47 Дмитро Колонєй

Поліцейські спіймали вбивцю жінки на ринку у Харкові

Дізнайтеся, ким виявився чоловік, який жорстоко розправився із мешканкою Харкова та пограбував її на велику суму.

Як повідоомляє РЕДПОСТ , 21 квітня харківські правохоронці дізналися, що в магазині по вулиці Раєвської охоронцем виявлено тіло мертвої жінки . Було встановлено, що її було вбито ножем. Поліцейські, у тому числі, завдяки камерам спостереження, встановили автомобіль, на якому пересувався зловмисник, а згодом і його місцезнаходження.

Був проведений огляд та виявлені ті деталі, які допомогли розкрити злочин «по гарячих слідах». Нападником виявився 71-річний пенсіонер, мешканець міста, якого слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після того, як він скоїв цей жахливий злочин, він відібрав у загиблої значну суму грошей - 77 280 гривень та 215 євро.

Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили докази його причетності до злочину.

Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чооловіку загрожує довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.