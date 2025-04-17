17.04.2025 16:38

Кривава розправа у темряві: на Харківщині застуджено чоловіків за подвійне вбивство

Як сталася різанина у селі на Харківщині з'ясували правоохоронці.



Кривава розправа у темряві: на Харківщині застуджено чоловіків за подвійне вбивство



Як повідомляє РЕДПОСТ , у грудні 2017 року в с. Старовірівка Нововодолазького району (нині – Берестинський) раніше судимий чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своєю співмешканкою та знайомим. Близько опівночі фігурант під час застілля запропонував товаришу піти до своєї літньої знайомої аби придбати в неї металевих батарей опалення.

Коли чоловіки прийшли, обурена нічним візитом жінка попросила гостей піти. Чоловік на це образився, знеструмив будинок, вдарив жінку кулаком, від чого вона впала, а потім схопив кухонний ніж і завдав їй численних ударів.

Після цього він наказав своєму знайомому також вдарити потерпілу ножем, на що той погодився. Жінка загинула на місці.

Тим часом у будинку перебувала ще одна жінка, знайома загиблої, яку через темряву зловмисники одращу не помітили, але яка бачила, як стаувся злочин. Щоб «прибрати свідка», чоловіки також нанесли їй смертельні удари ножем.

Правоохоронці викрили обох зловмисників. Їх було взято під варту без можливості внесення застави.

Суд визнав чоловіків винними за двома уголовними статтями:

в умисному вбивстві, вчиненому групою осіб без попередньої змови між собою, та

в умисному вбивстві з метою приховування іншого злочину, за попередньою змовою групою осіб, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 115, п.п. 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Головний фігурант провини не визнав, заявляючи, що не був на місці злочину. Прокурори зібрали достатньо доказів, які підтвердили його причетність. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Його спільник визнав вину та співпрацював зі слідством — він проведе за ґратами 13 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram