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17.04.2025  16:50   Віталій Хіневич

Чоловік у Харківській області збував метадон

Мешканець міста Берестин домовлявся про продаж заборонених речовин через телефон та передавав із рук в руки при зустрічі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці зафіксували кілька епізодів продажу наркотичних речовин, після чого затримали 44-річного фігуранта в порядку статті 208 КПК України.
 
Слідчим Берестинського РВП повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть експоліціянта, який під час окупації Харківщини пішов працювати на росіян.
 
Тэги:  події, харків
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