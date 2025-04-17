17.04.2025 16:50 Віталій Хіневич

Чоловік у Харківській області збував метадон

Мешканець міста Берестин домовлявся про продаж заборонених речовин через телефон та передавав із рук в руки при зустрічі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці зафіксували кілька епізодів продажу наркотичних речовин, після чого затримали 44-річного фігуранта в порядку статті 208 КПК України.

Слідчим Берестинського РВП повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

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