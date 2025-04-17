17.04.2025 15:30
Судитимуть експоліціянта, який під час окупації Харківщини пішов працювати на росіян
За даними слідства, у травні 2022 року, коли селище Дворічна на Купʼянщині перебувало під контролем зс рф, діючий місцевий поліцейський свідомо та добровільно підтримав ворога.
З метою становлення окупаційного правоохоронного органу він проводив прийом заяв і повідомлень про злочини, оформлюючи їх документально відповідно до російського законодавства.
Згодом фігуранту довірили керівну посаду — він став «и.о. начальника отделения по борьбе с групповой преступностью» в окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
«Кар’єра під російським триколором не склалася — після провалу на керівній посаді його понизили та призначали «оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)».
70 тисяч російських рублів — саме стільки отримував за «службу» зрадник.
Нині вже колишній український правоохоронець переховується від правосуддя на території рф. Його оголошено у розшук.
Максимальне покарання, що загрожує фігуранту, — довічне позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.
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