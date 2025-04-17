17.04.2025 15:30

Судитимуть експоліціянта, який під час окупації Харківщини пішов працювати на росіян

За даними слідства, у травні 2022 року, коли селище Дворічна на Купʼянщині перебувало під контролем зс рф, діючий місцевий поліцейський свідомо та добровільно підтримав ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

З метою становлення окупаційного правоохоронного органу він проводив прийом заяв і повідомлень про злочини, оформлюючи їх документально відповідно до російського законодавства.

Згодом фігуранту довірили керівну посаду — він став «и.о. начальника отделения по борьбе с групповой преступностью» в окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

«Кар’єра під російським триколором не склалася — після провалу на керівній посаді його понизили та призначали «оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)».

70 тисяч російських рублів — саме стільки отримував за «службу» зрадник.

Нині вже колишній український правоохоронець переховується від правосуддя на території рф. Його оголошено у розшук.

Максимальне покарання, що загрожує фігуранту, — довічне позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

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