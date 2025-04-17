17.04.2025 15:00

Жителька Вовчанська впроваджувала стандарти освіти рф

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 51-річна мешканка м. Вовчанська, яка до війни була заступником директора з виховної роботи в одному з місцевих начальних закладів.

Після захоплення міста рашистами у 2022 році жінка вирішила скористатися ситуацією і добровільно погодилась отримати від окупантів підвищення. У липні 22-го її призначили «директором» у незаконно створеному окупантами закладі освіти – «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Лиман».

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами та виплачувала їм заробітну плату в російських рублях.

Також, ворожа поплічниця організовувала поїздки для своїх співробітників на перепідготовку до держави-агресора, щоб у подальшому впроваджувати російські стандарти освіти у навчальному закладі.

За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу у школі повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів - за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця організовувала забезпечення навчального закладу підручниками видавництва російської федерації, які були надруковані вже після повномасштабного вторгнення. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Крім цього, під час підготовки шкільних приміщень до нового 2022-2023 навчального року вона давала вказівки демонтувати українську символіку, а також зібрати і вивезти геть українські підручники.

Після деокупації району колаборантка переїхала до Харкова, де сподівалася «загубитися» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних оперативниками спецслужби доказів їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку , яка намагалася русифікувати освітній процес на Харківщині.