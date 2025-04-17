17.04.2025 14:20 Віталій Хіневич

На комплексі "Харківводопостачання" підбито підсумки роботи з початку року

Головне завдання для нас залишається незмінним – харків'яни завжди мають бути забезпечені водою в повному обсязі.

У Чистий четвер заступник Генерального директора з експлуатації водопровідного господарства КП «Харківводоканал» – директор комплексу «Харківводопостачання» Антон Іщенко підбив підсумки роботи підрозділу в поточному році, передає РЕДПОСТ.

«Головне завдання для нас залишається незмінним – харків'яни завжди мають бути забезпечені водою в повному обсязі. Для його виконання завіюємо налагоджений механізм проведення комплексних заходів, спрямованих, у тому числі на підтримку водопровідних об'єктів у робочому стані. У зв'язку з цим, у поточному році на 11 об'єктах вже здійснено заміну технічно зношених ділянок водоводів різних діаметрів загальною протяжністю 2,5 кілометрів.

Ці роботи йдуть за графіком і, зокрема, зараз тривають у Холодногірському районі на перехресті вулиць Зброярської та Благовіщенської. Тут методом санації буде виконано перекладку 40-метрового трубопроводу. Ремонтні бригади забезпечені всім необхідним і роботи завершимо у встановлений термін. Також оперативно усуваються аварійні ситуації на мережах. Важливим напрямком є і заміна пожежних гідрантів. У цьому році вже встановлено 128 засобів пожежогасіння», – зазначив Антон Іщенко.

Також директор комплексу «Харківводопостачання» повідомив, що вагома увага приділяється подальшій модернізації водопровідних насосних станцій, яка включає заміну насосних агрегатів та запірно-регулюючої арматури. На станціях встановлюється сучасне, енергозберігаюче обладнання, що дозволяє суттєво економити ресурси підприємства. А профілактична робота, що проводиться, сприяє попередженню виникнення аварійних ситуацій.

На завершення Антон Іщенко запевнив, що й надалі підприємство докладе всіх зусиль для того, щоб у харків'ян завжди була вода, і привітав містян із наступаючим Світлим Христовим Воскресінням.

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